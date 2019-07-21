Курский «Авангард» в третьем туре заработал первое очко в ФНЛ

Оба представителя Черноземья в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в домашних матчах третьего тура 20 июля добились лишь ничьих. Так, воронежский «Факел» принимал подмосковное «Чертаново» и на глазах 2,5 тыс. зрителей «Центрального стадиона профсоюзов» вторую игру подряд смог не пропустить, но и не забил сам – 0:0. Курский «Авангард» во встрече с «Краснодаром-2» был близок к аналогичному результату, но на 87-й минуте гости вышли вперед, казалось бы, в результате неопасного момента: после высокого навеса с левого фланга нападающий Арутюн Григорян опередил защитника и аккуратно сбросил мяч головой мимо вратаря хозяев. «Авангард» побежал отыгрываться всеми оставшимися силами и на второй добавленной минуте в сутолоке в штрафной площади соперника лучше всего сориентировался полузащитник Хачим Машуков, к которому удачно отскочил мяч. Он вколотил круглого прямо над головой вратаря гостей, в результате 1:1 на глазах 4,7 тыс. зрителей стадиона «Трудовые резервы». На послематчевой пресс-конференции главный тренер курской команды Мурат Искаков признал, что «пока не все игроки в оптимальном состоянии», но «в целом состав стабилизировался». «Если бы безвольно сдались, то нужно было бы делать выводы. Надеюсь, что это станет началом оптимистичного пути»,- добавил наставник хозяев.

В следующем туре 24 июля воронежский клуб проведет уже четвертую подряд домашнюю игру, на этот раз с явным аутсайдером первенства – калининградской «Балтикой». Курские футболисты в тот же день сыграют в гостях с «Томью».

О том, чего в ФНЛ добиваются команды из Черноземья, в материале ’’Ъ’’ «Клубы играют за прописку».

Андрей Цветков