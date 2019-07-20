Российские синхронистки взяли золото в комбинации на чемпионате мира

Сборная России по синхронному плаванию завоевали золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу. С программой «Половецкие пляски» российские синхронистки набрали 98,0000 балла.
За сборную России выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина.
Второе место заняли китаянки (96,5667), третье — украинки (94,5333).
18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся 12 июля. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград.
Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».
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