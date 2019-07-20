В Киеве перед выборами в Раду зарегистрировано более 600 нарушений

Полиция Киева зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства перед выборами в Верховную раду. «На сегодняшний день киевские следователи ведут 38 уголовных производств. Кроме того, полицейские составили на правонарушителей 155 административных протоколов»,— сообщает полиция.

Большая часть правонарушений связана с незаконной агитацией (354 случая). Также зарегистрированы 51 случай возможного подкупа избирателей, 41 факт хулиганства, 40 конфликтных ситуаций, 16 случаев воспрепятствования избирательному праву и 9 случаев повреждения имущества.

Большинство уголовных дел возбуждено по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) — всего таких 38. Еще семь производств ведется по ст. 296 (хулиганство), три — по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два — по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. Согласно опросам, за партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% украинцев. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5%, партию «Европейская солидарность» — 7,7%, партию «Батькивщина» — 6,9%. Партии «Голос» и «Сила и честь» набирают 5,9% и 3,8% соответственно. За «Оппозиционный блок» выступают 3,1% респондентов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Слугами" вперед».