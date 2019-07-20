Инна Чурикова проведет в больнице еще несколько дней

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского не обнаружили у актрисы Инны Чуриковой переломов после падения со сцены, сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Накануне госпожу Чурикову перевели из реанимации в отделение лечения острых эндотоксикозов.

«Слава Богу, у нее нет ни трещин, ни переломов кости — просто ушибы. Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится»,— сказал господин Варшавер.

В четверг, 18 июля, 75-летняя актриса упала со сцены во время спектакля в Москве. После этого Инна Чурикова в тяжелом состоянии была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.