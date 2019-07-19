Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии после падения со сцены

Народная актриса Инна Чурикова остается в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на больницу. Ранее сообщалось, что 75-летняя актриса упала со сцены во время спектакля в Москве.

«Состояние тяжелое, она находится в хирургической реанимации»,— сообщили в больнице. По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, в котором служит актриса, госпожа Чурикова упала в самом конце спектакля «при темной сцене».

Инна Чурикова известна своими ролями в театре и кино. Ее театральная карьера началась в середине 1960-х. В кино она дебютировала в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В ее послужном списке более 50 фильмов, в том числе «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Военно-полевой роман» (1983), «Мать» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Благословите женщину» (2003), «Лузер» (2007), «Женитьба» (2009), «Без границ» (2015), «Память осени» (2015).

Является лауреаткой двух Государственных премий РФ (1987 и 1996 годов). В 1985 году получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».