Глава военной разведки США оценил угрозы со стороны России и Китая

Глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной. «Несколько тысяч ядерных зарядов (в распоряжении Москвы.— “Ъ”) представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное»,— сказал он на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (цитата по «РИА Новости»).

Ранее США выразили обеспокоенность усилением сотрудничества двух стран в военной сфере. Как уточнил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон, Россия активно развивает военное присутствие на Дальнем Востоке, что, учитывая наличие подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами, представляет угрозу самому существованию США.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп предложил заключить трехстороннее соглашение по ядерному оружию с Россией и Китаем. Возможность согласования сделки обсуждалась в ходе телефонного разговора господина Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Китай при этом говорил, что не намерен обсуждать новое соглашение.

Подробности — в публикации “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».