Первого замначальника самарского управления ФСИН заподозрили в вымогательстве

Первый заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов, задержанный при получении 520 тыс. руб. взятки, подозревается в вымогательстве денег у заключенных в СИЗО, сообщило региональное управление ФСБ России. «По имеющимся данным, указанная сумма вымогалась им у двух содержащихся в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора.— “Ъ”) ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По информации ФСБ, за полмиллиона рублей господин Шматов пообещал «создать благоприятные условия содержания» в СИЗО обвиняемым по ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным сайта управления ФСИН, 41-летний полковник внутренней службы Денис Шатов в феврале 2011 года был назначен на должность начальника управления собственной безопасности ГУ ФСИН России по Самарской области, а с 2016 года стал первым заместителя начальника регионального управления ФСИН.