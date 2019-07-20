В Самаре задержан первый замначальника управления ФСИН при получении взятки

Правоохранительные органы задержали первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в Twitter.
«Задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело»,— подтвердили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ведомства. Сумма взятки, по данным господина Хинштейна составила 520 тыс. руб.
По данным сайта УФСИН, 41-летний полковник внутренней службы Денис Шатов в феврале 2011 года был назначен на должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области, а с 2016 года стал первым заместителя начальника регионального управления ФСИН.
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