В Самаре задержан первый замначальника управления ФСИН при получении взятки

Правоохранительные органы задержали первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в Twitter.

«Задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело»,— подтвердили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ведомства. Сумма взятки, по данным господина Хинштейна составила 520 тыс. руб.

По данным сайта УФСИН, 41-летний полковник внутренней службы Денис Шатов в феврале 2011 года был назначен на должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по Самарской области, а с 2016 года стал первым заместителя начальника регионального управления ФСИН.