Первый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области подключили к сети, он работает на мощности 1070 МВт. Ранее был подключен четвертый энергоблок, второй — готовят к подключению. Все три отключились от сети утром 18 июля из-за короткого замыкания на трансформаторе тока.

«19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт»,— сообщил центр общественных связей АЭС (цитата по ТАСС).

Калининская АЭС находится в 125 км от Твери и 330 км от Москвы. В «Росэнергоатоме» говорили, что отключение не было связано с работой основного оборудования станции. Перебоев с энергоснабжением из-за остановки трех блоков не наблюдалось. Подачу электричества восстановили за счет резервов.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Калининскую АЭС отключили от сети».