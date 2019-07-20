Капитализация ушла в дивиденды

На минувшей неделе индекс Московской биржи после полуторамесячного перерыва вернулся к уровню 2700 пунктов. За две недели «медвежьей» игры индекс потерял более 5%. Игра на понижение ведется на фоне падения цен на нефть и закрытия реестров на получение дивидендов крупнейших российских эмитентов.

Вторую неделю подряд на российском фондовом рынке царит пессимизм. Индекс Московской биржи завершил пятничные торги на отметке 2700,57 пункта, потеряв за неделю 2,7%, а также 5,2% относительно исторического максимума, установленного в середине месяца. При этом в четверг индекс Московской биржи опускался до полуторамесячного минимума — 2694,24 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам недели обновил только месячный минимум, опустившись до отметки 1350,69 пункта.

После бурного роста фондовых индексов, который наблюдался в первом полугодии, коррекция назрела, отмечают участники рынка. С января по 5 июня ведущие российские индексы выросли на 21–32%, причем только в последние полтора месяца они прибавили 13–17%. Этому росту способствовало смягчение риторики представителей финансовых регуляторов США, Европы, Великобритании и Японии. Внутренним фактором роста стал дивидендный период, который ознаменовался рекордными выплатами крупнейших государственных компаний. В частности, в мае «Газпром» объявил, что по итогам 2018 года уплатит акционерам 16,61 руб. на акцию (в сумме 393 млрд руб.) — максимальные выплаты за всю историю монополии. На этой новости акции «Газпрома» выросли за полтора месяца в 1,5 раза, выступив локомотивом роста всего рынка. По итогам 2018 года компании и банки с госучастием, чьи акции торгуются на бирже, выплатили дивиденды на 1,3 трлн руб.

В июле подошел конец периода дивидендных отсечек, что ограничивает спрос на бумаги со стороны инвесторов, это и стало одной из причин коррекции на российском рынке, отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. «Перед датами отсечек акции традиционно растут в расчете на получение дивидендов. Однако после их прохождения цены снижаются примерно на размер дивидендов, так как право на него теряется»,— поясняет старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. В частности, акции «Газпрома» на минувшей неделе снизились на 12%.

Дополнительное давление на фондовые индексы оказала ситуация на рынке нефти.

В пятницу, по данным агентства Reuters, стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent опустилась до минимальной отметки с середины июня $62 за баррель, что почти на 8% ниже значений конца предшествующей недели. По словам главного макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера, добыча сырья в Мексиканском заливе восстанавливается после урагана, а добыча в сланцевом бассейне, судя по свежим данным, растет, хотя и более низкими темпами. «Геополитика постоянно приносит сюрпризы, как позитивные, так и негативные, но не может привести к долгосрочному изменению цен. Коридор движения котировок будет определяться инфляцией топливных цен, которая отражается на потреблении нефти, и издержками в сланцевом секторе, которые влияют на буровую и добывающую активность»,— отмечает господин Рюкер.

На предстоящей неделе волатильность на рынке может увеличиться в связи с ростом неопределенности в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в будущую среду. «Решение по ставкам может серьезно повлиять на динамику рынков в третьем квартале»,— отмечает Владимир Веденеев. По мнению управляющего по акциям ТФГ Филиппа Давыденко, текущую коррекцию рынка можно пока рассматривать как хорошую возможность для увеличения вложений в акции, поскольку потенциал роста у них сохраняется. Поводом для роста может стать завершение уплаты дивидендов. «Весьма вероятно, что часть дивидендов будет обратно реинвестирована в рынок, что наряду с вероятным снижением ставки ФРС может привести к росту котировок»,— считает Сергей Суверов.

Виталий Гайдаев