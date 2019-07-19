Суд продлил арест и. о. главы управления Росреестра Дагестана

Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста исполняющего обязанности руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева. Он останется под стражей до середины ноября.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гаджиеву меру пресечения на четыре месяца»,— сообщили ТАСС в суде.

Накануне суд оставил под стражей до ноября другого фигуранта дела — депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова.

Господин Гаджиев был задержан 25 мая по уголовному делу о преступном сообществе, занимавшемся с 2000 года отчуждением земель из федеральной и муниципальной собственности в частную. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения).

Подробнее о схеме махинаций с землями, выявленной в Дагестане, читайте в материале “Ъ” «Преступное сообщество растянулось до пляжа».