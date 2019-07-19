Суд продлил арест дагестанскому депутату по делу о махинациях с землей

Советский районный суд Махачкалы на три месяца продлил арест депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о преступном сообществе, участники которого присвоили около тысячи земельных участков, находившихся в федеральной и муниципальной собственности. «Арест продлен до 15 ноября 2019 года»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Фикрет Раджабов был задержан в мае. По делу также проходят и. о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев, специалист управления Росреестра Ренат Шихвеледов и кадастровый инженер Абдул Умаханов. Все они находятся под арестом. Главный специалист-эксперт республиканского управления Росреестра Зулейхат Дагирова помещена под домашний арест — суд учел состояние ее здоровья и наличие двух малолетних детей.

О выявленной в Дагестане схеме махинаций с землями читайте в материале “Ъ” «Преступное сообщество растянулось до пляжа».