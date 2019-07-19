Премьер Косово ушел в отставку

Премьер-министр Республики Косово Рамуш Харадинай подал в отставку. Это произошло во время очередного заседания правительства. Заявление господина Харадиная опубликовано на его странице в Facebook.

«Причиной этого стало то, что меня вызвали на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в Гааге в качестве подозреваемого»,— сказал политик. По его словам, честь премьер-министра должна быть сохранена.

Речь идет о преступлениях, которые были совершены против этнических сербов во время косовской войны в 1998–1999 годы. В 1999 году из-за противостояния албанцев—членов Освободительной армии Косово c армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии со стороны НАТО.

В 2019 году исполнилось 20 лет с момента этих событий. В НАТО заявили, что бомбардировки были необходимы. Кремль посчитал, что само по себе оправдание НАТО бомбардировок является «актом агрессии».

О том, как Сербия встретила 20-летие бомбардировок НАТО, читайте в публикации «Не забудем, но простим».