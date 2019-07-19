По Фрунзенскому радиусу метро прошел пробный поезд

В пятницу, 19 июля, по Фрунзенскому радиусу (от станции метро «Международная» до станции «Шушары») совершил первый рейс пробный поезд. Состав шел со скоростью около 8 км/ч, внутри находились вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин и гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров.

Как пояснили в «Метрострое», после прохода пробного поезда ходовые рельсы будут обкатываться в течение как минимум двух суток. Будет проведена проверка работы единой цифровой и поездной радиосвязи. После этого 36 суток проверку выполнят электровозы. В случае если результат окажется положительным, будет выдано заключение о возможности движения поездов по полному графику.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Фрунзенский радиус петербургского метрополитена должен быть готов к эксплуатации к 1 сентября.