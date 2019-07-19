Рейтинг одобрения Путина поднялся за неделю на 0,5 п. п.

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина за прошлую неделю (с 8 по 14 июля) вырос до 64,3%. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Ранее этот показатель составлял 63,8%.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства одобряют 37,8% и 41,2% соответственно (ранее — 36,7% и 40,7%).

Среди опрошенных президенту доверяют 72,4%, не доверяют — 24,1%. Главе правительства доверяют 37,5%.

В рейтинге доверия российским политикам рейтинг Владимира Путина составил 30,8%. На втором месте оказался Сергей Шойгу (13,7%), на третьем — Сергей Лавров (10,3%).

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью объемом 11,2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Напомним, ранее ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам. Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?». После этого следует список пяти человек. Ранее респондентам предлагалось ответить на открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?». По такой методике рейтинг доверия к Владимиру Путину в конце мая упал до исторического минимума — 30,5%. Рейтинг по новой методике также снижался в июне.

О том, почему на рейтинг президента не влияет его присутствие в теленовостях, читайте в материале “Ъ” «Главный остается в кадре».