Зеленский уволил 11 послов

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в США Валерия Чалого. Также господин Чалый был уволен с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству. Соответствующий указ господина Зеленского размещен на сайте президента Украины.

В общей сложности были уволены 11 дипломатов. Кроме господина Чалова, своих должностей лишились Сергей Пасько (посол Украины в Иордании), Юрий Дюдин (в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили), Татьяна Ижевская (в Ватикане и при Суверенном военном ордене госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты), Борис Гуменюк (в Кипре), Валентин Шевальев (в Туркменистане), Алексей Шовкопляс (Вьетнам, Королевство Камбоджа), Петр Литвин (в Армении), Валерий Александрук (в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне), Тарас Кузьмич (в ЮАР) и Ярослав Коваль (в Морокко).

Ранее офис президента сообщал о намерении Владимира Зеленского начать обновление дипломатического корпуса Украины и сменить 12 послов. Отмечалось, что работа по подбору и оформлению дипломатов уже ведется. Указов о назначении новых глав дипмиссии пока нет.

О том, как президент Украины выстраивает новую систему власти, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».