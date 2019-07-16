Президент Украины решил сменить послов в 12 странах, в том числе США

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал обновление дипломатического корпуса страны. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. «В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон»,— говорится в сообщении офиса президента.

Идет работа по подбору и назначению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее господин Зеленский представил ответственного за взаимодействие с Крымом чиновника и назначил нового главу Херсонской области.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский переставил кадры на границе с Крымом».