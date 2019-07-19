ЛГБТ-сообщество заявило об обыске в квартире усыновившей детей гей-пары

Полиция провела обыск в квартире гомосексуальной пары, воспитывающей двоих детей. Как сообщили «Интерфаксу» в ЛГБТ-сообществе «Выход», следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против сотрудников органов опеки, а не против родителей детей.

«Пару не уведомили об обыске, они узнали о нем постфактум от соседей. Правоохранительные органы лишили их возможности присутствовать при обыске и защищать свои права через адвоката»,— рассказали представители организации.

Сейчас мужчины вместе с детьми находятся в отпуске. Они ранее не получали официальных приглашений на допрос или уведомлений об обыске.

Ранее стало известно, что в Москве впервые возбуждено уголовное дело в связи с воспитанием двух усыновленных мальчиков гей-парой. Фигурантами дела выступают должностные лица отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа города.

О том, как россияне относятся к представителям сексуальных меньшинств, читайте в публикации “Ъ” «Секс-меньшинствам протянули руку».