СКР заподозрил соцработников в халатности из-за проживания приемных детей в семье геев

Следственный комитет России (СКР) в Москве возбудил уголовное дело в отношении сотрудников социальной защиты населения по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, чиновники не предприняли никаких действий, узнав, что в районе их ответственности пара гомосексуалов воспитывает двух усыновленных мальчиков.

Отмечается, что подозреваемые работают в районе Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы. Им грозят до 100 тыс. руб. штрафа или исправительные работы сроком до одного года.

Как полагает следствие, обвиняемые, «достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По информации следствия, гомосексуальная пара воспитывает двух детей с 2010 года.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев, организации известна семья, о которой идет речь. «Могу сказать, ссылаясь на заключение психолога, о том, что никакого сексуального насилия в этой семье не происходило и дети встревожены только фактом повышенного внимания к ним, но никаким образом не взаимоотношениями внутри семьи. Там отношения идеальные, ровные, родители заботятся о детях, предоставляя им образование, воспитание и те возможности, которые у них есть»,— добавил адвокат.

Проведенный весной этого года опрос «Левада-центр» показал рост толерантности россиян к представителям сексуальных меньшинств: почти половина россиян высказались за равные права для геев.

Подробнее о результатах опроса — в материале “Ъ” «Секс-меньшинствам протянули руку».