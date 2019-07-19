Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе на чемпионате мира

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта. На соревнованиях в южнокорейском Кванджу они за исполнение программы получили 98 баллов.

Вторыми стали китайские синхронистки (96,0333), на третьем месте — сборная Украины (94,3667).

В составе сборной России — Варвара Субботина, Вероника Калинина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Влада Чигирева и Полина Комар.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся 12 июля. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград. Чемпионат мира завершится 28 июля.

Об успехах российских синхронистов — в материале “Ъ” «Светлана Ромашина пошла на третий десяток».