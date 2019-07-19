19 июля, пятница
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Новый Chevrolet Corvette может стать электромобилем

Компания Chevrolet может сделать на базе последнего поколения спорткара Corvette полностью электрическую версию, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль изначально разрабатывался с возможностью использования бензо-электрической силовой установки и позднее машина получит гибридную модификацию. Также инженеры американского автопроизводителя изучают, можно ли будет оснастить среднемоторное купе электромотором.

Напомним, премьера нового Chevrolet Corvette, ставшего в поколении C8 первым среднемоторным спорткаром в истории модели, состоялась в июле 2019 года.

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