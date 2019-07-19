Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» просит политического убежища в Литве

Бывший заместитель гендиректора по техническим вопросам ООО «Петронефть актив» Роман Ружечко — фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» — попросил политического убежища в Литве, сообщает Reuters со ссылкой на Вильнюсский окружной суд. Также сообщается, что господин Ружечко арестован на три месяца.

Адвокат господина Ружечко отметил, что в материалах прокуратуры не было информации, доказывающей вину его подзащитного.

Накануне Роман Ружечко, находившийся в международном розыске, был задержан в Литве сотрудниками Интерпола. Ранее его и финансового директора ООО «Петронефть актив» Романа Трушева заочно арестовал Самарский районный суд. Предпринимателям инкриминируются организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), кража из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приведение в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ).

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

Ранее “Ъ” стало известно, что повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Так, 4–12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Хлор в законе».