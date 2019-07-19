СКР назвал предварительную причину задымления самолета в Шереметьево

Задымление в самолете Nordwind произошло из-за попадания паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования судна, откуда дым поступил в салон. Предварительную причину инцидента с самолетом в Шереметьево сообщило Московское межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета России (СКР).

«Следов возгорания и пожара не установлено. Агрегаты судна признаков повреждений не имеют. Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты не нашли признаков удушения и отравления дымом у пассажиров, обратившихся за медицинской помощью.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что причиной задымления могло стать нарушение технологического регламента. СКР и прокуратура начали доследственную проверку.

Напомним, датчик задымления сработал, когда Boeing готовился к вылету из Шереметьево в Ереван. После этого началась эвакуация пассажиров, во время которой пострадали восемь человек, двое были госпитализированы. Авиакомпания предоставила резервный борт, который уже прилетел в аэропорт назначения. 28 пассажиров отказались от полета. На борту самолета находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа.