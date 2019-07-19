СКР и прокуратура проводят проверки после задымления в самолете в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала доследственную проверку из-за задымления самолета Nordwind в аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении на сайте ведомства. Аналогичную проверку начало Московское межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Напомним, датчик задымления сработал, когда Boeing готовился к вылету из Шереметьево в Ереван, после этого началась эвакуация пассажиров. Сообщалось, что во время нее пострадали восемь человек, двое были госпитализированы. Авиакомпания предоставила резервный борт, который уже прилетел в аэропорт назначения. 28 пассажиров отказались от полета.

«Установлено, что экипаж сообщил о задымлении кабины, в связи с чем принято решение об экстренном торможении. На борту самолета находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа, эвакуация произведена по надувным трапам. При осмотре воздушного судна открытого огня не обнаружено»,— говорится в сообщении прокуратуры. По данным СКР, на борту находилось 12 членов экипажа.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что причиной задымления могло стать нарушение технологического регламента.