Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина продолжает рассказ о форматах винных баров в Москве и на этот раз рассуждает о новичке — заведении «Пробка и штопор».

Продолжаем обзор по винным районам Москвы и со Сретенки перемещаемся на Патриаршие пруды, где недавно открылся «Пробка и штопор» — винный бар в самом классическом понимании этого слова: винная карта на 300 позиций от 1250 руб. за бутылку (к слову сказать, на Сретенке отсчет начинается с 890 руб.), вина по бокалам от 250 руб., включая просекко, а также небольшое меню, состоящее сплошь из винных закусок.

Иными словами, в «Пробке и штопоре» вообще нет основных блюд, только салаты, брускетты, тартары, карпаччо и сыры. С одной стороны, такое строго соблюдение законов жанра похвально, с другой — даже Патрики вряд ли окажутся готовы к подобному концептуальному раскладу, особенно по окончании теплого сезона. По крайней мере, Brix, Grand Cru, Grape, Big Wine Freaks и уж тем более сеть «Хлеб и Вино», в окружении которых работает новый винный бар, придерживаются более широких взглядов на меню и вполне в этом преуспевают.

Кроме ветеранов-Патриков и относительно молодой Сретенки, в Москве есть и совсем новые винные районы, пока это лишь первые точки на карте, но ведь надо же когда-то начинать? Среди таких первых ласточек — винный бар «Сообщники» на Павелецкой. То, что винные бары модного питерского облика с доступными ценами на вина и полноценным меню открываются на улицах типа Зацепы, очень хороший симптом.