Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина продолжает рассказ о винных заведениях столицы.

Продолжаем разговор о новом винном микрорайоне – улице Сретенка. В то время как за европейской friendly атмосферой любители вина ходят в бар «Номер 15», на девичники в Prosecco Bar Pr11, а на гламурный досуг — в новую «Винодельню №1», винный бар Blush в этом сезоне делает ставку на дорогую классику. Его винная карта из 350 позиций пополнилось 112 премиальными позициями Grand Cru.

Этот шаг кажется особенно неожиданным, учитывая, что именно Blush регулярно продает винные абонементы за 1500 руб., по которым гости могут пить дюжину вин по бокалам без ограничений в течение десяти дней. Ни один другой винный бар в Москве ни разу не решился на подобную акцию, а в Blush она проходит традиционно в разгар новогодних и майских праздников, и это не считая разовых акций на устрицы и прочую деликатесную снедь.

Но, видимо, даже в Blush уже сформировывается свой пул ценителей дорогого премиального вина, которые абонементу «на галерке» предпочитают один проход в винную «царскую ложу». И это говорит о том, что московская публика становится все разборчивее и привередливей в вопросах вина. По крайней мере, в тех районах, где винный бар можно обнаружить на каждом углу. К подобной локации относится и новое заведение на Патриарших — «Пробка и штопор», но о нем в следующий раз.