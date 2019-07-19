Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина — о том, как винным барам приходится соседствовать буквально в одном здании и как они «делят» публику.

В этом летнем сезоне винные бары появляются на карте Москвы, прямо как грибы в лесу, целыми группами и семействами. Один такой винный кластер окончательно сформировался на Сретенке, где в одном здании теперь работают два винных заведения. По соседству с баром «15» (в просторечии «Пятнашка»), которую два года назад открыли ресторатор Александр Гаврилов и сомелье Вячеслав Балюк, распахнула двери «Винодельня №1». И это уже не прецедент, а тенденция.

Пока не очень понятно, насколько счастливо будут сосуществовать новые соседи, но уже совершенно ясно — их публика вообще не пересекается. Те, кто ищет в винном баре европейского сервиса, целенаправленно идут в «Пятнашку», где владельцы — они же сомелье, они же закупщики, управляющие, а когда надо и официанты. Гаврилов и Балюк 60% своих гостей знают лично, хозяева по вечерам всегда в зале, и «Пятнашка» живет именно благодаря их энергии и энтузиазму, ну и благодаря винной карте в 460 позиций и грушевому тарту с голубым сыром, который я лично вам рекомендую.

Те, кто хочет клубного сервиса, вин из эноматика, устриц из аквариумов и гламура родом из нулевых, теперь направляются прямиком в «Винодельню №1». А в шаговой доступности есть еще Prosecco Bar PR11 с «молодежной женской сборной» публикой, и Blush, который собирает собственную аудиторию за счет беспрецедентных акций. Продолжение следует.