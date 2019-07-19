Иранские военные отрицают потерю беспилотника в Ормузском проливе

Все иранские беспилотники, находившиеся в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись на свои базы, заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи. «Несмотря на пустые утверждения Трампа, все беспилотники, принадлежащие Ирану и выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы»,— сказал господин Шекарчи (цитата по агентству Tasnim).

О том, что у Ирана нет информации о сбитых беспилотниках, ранее заявлял глава МИД Ирана Джавад Зариф. Его заместитель Аббас Арагчи допустил, что США сбили по ошибке свой беспилотный летательный аппарат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По словам американского президента, действия летательного аппарата являются одним из многих провокационных и враждебных действий против судов, действующих в международных водах.

О ситуации в регионе читайте в материале “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».