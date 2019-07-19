Трамп назвал претендента на пост министра труда США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует назначить Джина Скалиа новым министром труда. Занимавший этот пост Александр Акоста в июле объявил об уходе в отставку. Он принял это решение на фоне скандала из-за дела миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к проституции. Господина Акосту активно критиковали за его роль в деле миллиардера.

«Я рад объявить, что намерен назначить Джина Скалиа новым министром труда. Джин добился больших успехов в юридической и трудовой сферах и пользуется большим уважением не только как юрист, а как юрист с большим опытом… Он будет отличным членом администрации (США.— “Ъ”)»,— написал господин Трамп в Twitter.

Расследование в отношении Джеффри Эпштейна велось в 2002–2005 годах в Нью-Йорке и Флориде. Его делом занимался Александр Акоста, который тогда был прокурором Южной Флориды. Миллиардер пошел на сделку со следствием и в итоге просидел в тюрьме лишь 13 месяцев вместо многолетнего, а возможно, и пожизненного срока. Господин Акоста также согласился скрыть факт сделки со следствием от жертв по этому делу.

В ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Джеффри Эпштейна и роли в нем Александра Акосты. В феврале 2019-го суд постановил, что сокрытие информации было незаконным. В начале июля господина Эпштейна задержали в связи с пересмотром сделки со следствием. После этого господина Акосту призвали уйти в отставку.