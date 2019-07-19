Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции

Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она считает, что ЕС нужно вести диалог с Россией с позиции силы.

По мнению госпожи фон дер Ляйен, европейские страны «являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России». В числе примеров такого отношения она назвала «нарушение международных законов» и, в частности, «аннексию Крыма», а также «попытки максимально разделить Европу».

«Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог»,— сказала Урсула фон дер Ляйен.

Госпожа фон дер Ляйен ранее возглавляла Минобороны Германии. Она станет первой женщиной и первым представителем ФРГ на должности главы ЕК. В поддержку ее кандидатуры проголосовали 383 евродепутата (при необходимых 374 голосах).

Подробности — в публикации “Ъ” «Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе».