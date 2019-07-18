Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильем

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 октября разработать дополнительные механизмы предоставления жилья россиянам с невысокими доходами, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«В целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности»,— сказано в поручении.

Кроме того, президент поручил до 1 сентября представить предложения «о целесообразности ограничения однократных бюджетных субсидий, которые предоставляются гражданам для выплаты первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам».

Решение принято по результатам проверки исполнения законодательства и поручений президента по вопросам жилищного строительства.

Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб. семьям с невысоким доходом, а также подписал закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как можно приостановить ипотеку по закону об ипотечных каникулах — в материале “Ъ”.