В Санкт-Петербурге росгвардейцев арестовали по подозрению в подкидывании наркотиков

Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области Никиту Лаврентьева и Александра Бойкова. Они подозреваются в подкидывании наркотиков подростку и вымогательстве у него 300 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Никита Лаврентьев действовал по предварительному сговору с сослуживцем Александром Бойковым. Они якобы создали видимость изъятия у подростка наркотического вещества, после чего потребовали у него взятку в размере 300 тыс. руб. за несоставление протокола. «Находясь в условиях, при которых он был вынужден согласиться на требования Лаврентьева и Бойкова», подросток отдал им 140 тыс. руб., а затем позвонил по номеру 112 и сообщил об инциденте. Мера пресечения для сотрудников Росгвардии избрана до 15 сентября.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге были задержаны трое сотрудников полиции по подозрению в подкидывании наркотиков прохожему и вымогательстве у него 500 тыс. руб. Об этом сообщила «Фонтанка». Трое сотрудников полиции — оперуполномоченный 75-го отдела полиции Невского района Максим Гулемпинченко, сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы Сергей Володченко и бывший сотрудник 70-го отдела полиции Невского района Анатолий Лебединский — написали заявление о явке с повинной в следственном отделе следственного комитета Невского района.

Марина Царева, Санкт-Петербург