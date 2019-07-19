Володин стал главой попечительского совета ВГИКа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени Герасимова. «Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет.— “Ъ”) и возглавить, он согласился»,— сообщила «РИА Новости» советник спикера Анастасия Кашеварова.

Полный состав совета приводится в приказе (.pdf), опубликованном на сайте вуза. В частности, в совет вошли: режиссер Федор Бондарчук, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, гендиректор Rambler&Co Александр Мамут, кинорежиссер Владимир Меньшов, замминистра культуры Николай Овсиенко, гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков, режиссер Владимир Хотиненко и председатель Мосфильма Карен Шахназаров.