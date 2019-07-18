Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно изменениям, профицит бюджета будет сокращен на 50,9 млрд руб. (до 1,88 трлн руб.). Доходы бюджета вырастут на 205,6 млрд руб., до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд руб., до 18,29 трлн.

Значительная часть средств (более 129 млрд руб.) будет направлена на поддержку дорожных фондов и обеспечение сбалансированности бюджета в регионах. 5 млрд руб. выделят на компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Еще 20 млрд руб. направят на страховку от недостроя проблемных домов.

О том, как корректировали параметры госказны-2019, читайте в публикации “Ъ”.