Госдума одобрила во втором чтении поправки о платежах по картам

Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Кроме того, регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций. Запрет распространяется и на российские дочерние компании международных платежных систем (МПС).

ЦБ будет вести перечни процессинговых центров, операторов иностранных платежных систем и иностранных поставщиков платежных услуг. Также, согласно поправкам, вводится запрет на прием электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг.

Третье чтение законопроекта состоится во вторник, 23 июля.

После принятия поправок к закону «О национальной платежной системе» Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, что сделает невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков, опасаются участники рынка. В Минфине и ЦБ утверждают, что поправки никак не повлияют на работу иностранных МПС.

Подробнее — в материале “Ъ” «На страже платежей родины».