Прокуратура проверит соблюдение досудебного соглашения по делу «Нового величия»

Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку соблюдения досудебного соглашения фигурантом дела «Нового величия» Павлом Ребровским, осужденным на два с половиной года за создание экстремистского сообщества и участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). Он дал признательные показания и заключил сделку со следствием, но позднее отказался от своих слов. Ребровский заявил, что пошел на сотрудничество со следствием, надеясь на условный срок.

Апелляционная жалоба на приговор господину Ребровскому в четверг, 18 июля, была снята с рассмотрения. «Подлежат выявлению данные о соблюдении или несоблюдении осужденным досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием»,— говорится в решении суда (цитата по «Интерфаксу»).

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Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации. Спустя почти год, в апреле 2019-го, двое обвиняемых — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — дали признательные показания и заключили сделку со следствием. Однако 8 июля Павел Ребровский отказался от данных ранее показаний, сообщив, что ему «угрожал следователь террористической ст. 205».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дело "Нового величия" теряет свидетелей».