С начала года в Челябинской области утонуло 45 человек

В Челябинской области с начала купального сезона утонули 45 человек, из них 12 детей. Об этом на брифинге, посвященном участившимся случаям гибели людей на воде, сообщил и.о. заместителя губернатора Челябинской области Олег Климов. Согласно статистике управления МЧС по региону, эта цифра уже превысила показатель 2018 года за весь летний период.

«У нас на сегодня 45 тел, поднятых на поверхность. География – вся территория области. Это различные водоемы, начиная прудами и котлованами для забора воды, заканчивая реками и озерами. Если говорить о детях, у нас 12 детей утонувших», - рассказал Олег Климов. В начале недели в пресс-службе управления МЧС по региону приводили данные статистики о 26 утонувших. В 2018 году за три летних месяца в Челябинской области утонули 38 человек.

Исполняющий обязанности начальника управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау сообщил, что в связи с жаркой погодой на территории региона будет усилено патрулирование пляжей и несанкционированных мест летнего отдыха. Следить за безопасностью на воде будут даже сотрудники противопожарной службы, свободные от дежурств. За выходные управление планирует привлечь к этой работе более тысячи человек. Однако господин Гандау отметил, что чрезвычайное ведомство может организовать только патрулирование объектов, а принимать решение об открытии постоянных спасательных постов должны главы городов и районов. «Всего в Челябинской области 7 тыс. водных объектов. А пляжей – 175, за последние годы снизилось их количество на 50 штук. Население растет, а пляжей становится меньше. Постоянные посты есть только на разрешенных пляжах. Решение об открытии постоянных спасательных постов на пляжах должны принимать органы местного самоуправления», - подчеркнул Константин Гандау.

Ранее Алексей Текслер заявлял, что ответственность за гибель детей на водоемах несут главы городов и районов. Врио губернатора поручил увеличить количество рейдов и организовать патрулирование в местах, где запрещено купание. Также в ближайшее время на предмет опасности проверят основные базы отдыха в Челябинской области.