Алексей Текслер возложил ответственность за гибель детей на водоемах на глав городов и районов

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выступил с официальным заявлением по поводу участившихся случаев гибели людей на водоемах региона. Он заявил, что ответственность за гибель детей будут нести «чиновники на уровне области и муниципалитетов», сообщает пресс-служба главы региона.

С начала летнего сезона на водоемах Челябинской области утонули 12 детей. По официальным данным МЧС России по региону, всего на воде погибло 26 человек. «Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять»,– подчеркнул Алексей Текслер.

Врио губернатора поручил увеличить количество рейдов и организовать патрулирование в местах, где запрещено купание. Также в ближайшее время на предмет опасности проверят основные базы отдыха в Челябинской области.