Число отравившихся едой от Healthy Food выросло до 65 человек

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве увеличилось до 65 человек. Как сообщили агентству «Москва» в Роспотребнадзоре, 48 вендинговых автоматов с продукцией Healthy food уже закрыты.

«По последним данным, зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food»,— рассказали в ведомстве.

После отравления почти 30 человек едой из автоматов Healthy Food управление Роспотребнадзора по Москве организовало проверку. Эпидемиологическое расследование началось в ночь на 16 июля. Случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. Проверка производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» на юго-востоке Москвы выявила многочисленные нарушения. В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити» и закрыл часть вендинговых автоматов.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».