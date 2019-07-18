Audi A8 получила подвеску, способную подстраиваться под дорогу

Компания Audi анонсировала новую опцию для флагманского седана A8 — модель получила предиктивную подвеску.

Система получает информацию от фронтальной видеокамеры, что позволяет в течение миллисекунд подстраиваться под покрытие впереди автомобиля. Компактные электродвигатели, работающие от 48-вольтовой электросистемы, установлены на каждом колесе и позволяют в течение десятых долей секунды менять поведение машины. Новая система сочетается с пневматической подвеской и позволяет регулировать поведение каждого колеса в отдельности.

Как заявляет немецкий автопроизводитель, предиктивная подвеска улучшает управляемость автомобиля, повышает плавность хода, снижает крены и уменьшает перегрузки для пассажиров во время движения.

Напомним, ранее подобная технология — активная адаптивная подвеска Magic Body Control — появилась на Mercedes-Benz S-Class.