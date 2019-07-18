Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о личной встрече Владимира Путина с украинским президентов Владимиром Зеленским речи не идет.

«Пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы»,— сказал господин Песков.

Напомним, 11 июля господин Путин провел телефонный разговор с господином Зеленским. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

Как Москва и Киев разморозили диалог об урегулировании конфликта на востоке Украины, читайте в материале “Ъ”.