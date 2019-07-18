Рост уплаты процентов по кредитам стал причиной снижения реальных доходов россиян

Рост уплаты обязательных платежей, в частности, процентов по кредитам стал причиной снижения реальных располагаемых доходов россиян, говорится в докладе Минэкономики «Картина деловой активности». Вклад процентов по кредитам во втором квартале 2019 года, по оценке Минэкономики, составил –0,7 п. п.

Реальные располагаемые — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

«Негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле—июне, как и в первом квартале 2019-го, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам. <…> Рост реальных располагаемых доходов населения без учета процентов по кредитам в апреле—июне оценивается на уровне 0,5%г/г»,— говорится в докладе.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% в годовом выражении.

О том, с чем связана негативная тенденция снижения доходов — в материале “Ъ FM”.