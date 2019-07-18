Российские банки увеличили выдачу потребкредитов на 2,5%

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что в первом полугодии российские банки выдали 9,04 млн потребительских кредитов, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. По данным НБКИ, больше всего было выдано потребкредитов в Москве (417,2 тыс. кредитов), Московской области (384,9 тыс. кредитов) и Краснодарском крае (354,1 тыс. кредитов).

Отмечается, что «динамика выдачи потребительских кредитов оказалась разнонаправленной». Серьезный рост в годовом выражении был зафиксирован в Москве (+18,3%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омской (+15,1%) и Московской (+14,4%) области. Сокращение же выдачи отмечено в Удмуртской Республике (–3,7%), в Свердловской (–3,1%) и Нижегородской (–1,0%) областях.

«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в первом полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей»,— приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал «РИА Новости», что сегодня около 58 млн россиян имеют хотя бы один кредит. Он отметил, что кредит «может быть инструментом улучшения жизненных условий», а также «добровольно и осознанно выбранным инструментом ухудшения ситуации».

О рынке потребительского кредитования — в материале “Ъ” «Сезонное охлаждение».