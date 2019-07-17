Сезонное охлаждение

Охлаждение рынка потребительского кредитования продолжается второй месяц подряд. В июне темпы роста сегмента составили всего 1,4% — третий по величине показатель за последние 12 месяцев. Отчасти это вызвано сезонным фактором. При этом на фоне снижения ключевой ставки регулятор и эксперты ожидают в ближайшие месяцы оживления розничного кредитования. Особенно с учетом введения с 1 октября надбавок к коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала.

Рост потребительского кредитования снижается второй месяц подряд. В июне 2019 года он составил всего 1,4%, в мае — 1,6%, а в апреле — 2%. Эту тенденцию Банк России отметил в обзоре «О развитии банковского сектора РФ в первом полугодии 2019 года». За последние 12 месяцев меньший результат был зафиксирован только в начале этого года.

Во многом это связано с сезонным фактором, год назад также наблюдалось снижение темпов роста — правда, менее продолжительное.

Впрочем, положительная динамика сохраняется, и ЦБ отмечает, что «фактором, поддерживающим рост розничного кредитования, выступает потенциал дальнейшего сокращения ставок по кредитам (с целью привлечения новых качественных заемщиков) на фоне снижения ключевой ставки».

В начале июля на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров ЦБ в июле будет обсуждать снижение процентной ставки. Причем может рассматриваться и снижение на 0,5 п. п. (см. “Ъ” от 4 июля). В июне регулятор уже снизил ставку на 0,25 п. п., до 7,5%. А на 0,5 п. п. Банк России последний раз снижал ставку более полутора лет назад — в декабре 2017 года. По опросу агентства Bloomberg, аналитики прогнозируют снижение ставки на ближайшем заседании ЦБ в конце месяца всего на 0,25 п. п., до 7,25%. «Что касается ключевой ставки, то ожидание ее снижения уже влияет на ставки по ипотеке — банки начали их уменьшать. На необеспеченные кредиты влияние тоже будет, но с несколько большим лагом»,— отметил “Ъ” директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

При этом, по данным ЦБ, «средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше одного года в мае 2019 года составила 13,6% годовых, что на 0,4 п. п. выше уровня мая 2018 года». Ставка по ипотечным кредитам заметно ниже: в мае 2019 года она была на уровне 10,54% годовых, в то время как в мае 2018-го почти на 1 п. п. меньше — 9,56% годовых. «Ее исторический минимум — 9,41% в сентябре-октябре 2018 года»,— говорится в материале Банка России. А рост портфеля ипотечных кредитов за январь–май 2019 года составил 7,8%, достигнув 7,1 трлн руб. Необеспеченные кредиты за тот же срок выросли на 9%, в то время как за январь–май 2018 года рост был на уровне 7%. «Вместе с тем доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в портфеле НПС снизилась с начала года с 9,1 до 8,6%»,— говорится в обзоре. В целом в розничном сегменте «объем просроченной задолженности уменьшился на 1,2%, что на фоне роста кредитного портфеля привело к дальнейшему снижению удельного веса просроченной задолженности — с 5% до 4,9%».

«Дальнейшее снижение ключевой ставки способно хотя бы временно, но подстегнуть рост потребкредитования, прежде всего по ставкам менее 10% — именно по таким кредитам до 1 октября не действуют надбавки к коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала»,— считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

При этом ряд крупных банков стали активно предлагать кредиты по ставке 9,9% годовых, а в ближайший месяц таких предложений может стать еще больше.

«Безусловно, такие предложения имеют ряд ограничений, и зачастую такую низкую ставку смогут получить наиболее надежные заемщики. Тем не менее банки могут попытаться использовать имеющиеся у них механизмы снижения долговой нагрузки (включая рефинансирование кредитов других банков и удлинение сроков кредитования) для максимального стимулирования спроса в переходный период»,— отмечает господин Доронкин.

Максим Буйлов