МИД РФ отрицает ультиматум Совета Европы по выплатам оставшегося долга

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не предъявляла России ультиматумов по выплате долга, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в интервью «РИА Новости». Ранее сообщалось, что РФ возместит задолженность после прохождения необходимых процедур.

«Нам никто никаких ультиматумов не ставил. Мы всегда говорили — это технический вопрос»,— сказал господин Келин, отвечая на вопрос, есть ли привязка по срокам выплаты долга перед Советом Европы.

Ранее секретарь Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что Россия заплатила взнос в бюджет организации за 2019 год (€33 млн). Задолженность России за период 2017–2018 годов составляет €55 млн.

Напомним, в 2014 году Россия отозвала делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как ее полномочия сократили из-за событий в Крыму. Москва также перестала платить взносы в бюджет Совета Европы. 26 июня депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия.

Подробнее о восстановлении России в ПАСЕ — в материале «Огонька» «Черчилль с ними».