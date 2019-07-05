В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы

Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур. «Часть этой задолженности мы уже возместили и сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти внутригосударственные процедуры»,— заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко (цитата по ТАСС).

Как сообщил ранее секретарь Совета Европы Дэниел Хольтген, Россия заплатила взнос в бюджет организации за 2019 год (€33 млн). Задолженность за период 2017–2018 годов составляет €55 млн.

Напомним, в 2014 году Россия отозвала делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как ее полномочия сократили из-за событий в Крыму. Москва также перестала платить взносы в бюджет Совета Европы. 26 июня депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия.

Подробнее о восстановлении России в ПАСЕ — в материале «Огонька» «Черчилль с ними».