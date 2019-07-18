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Генсек НАТО заявил об отсутствии предложений об исключении Турции из альянса

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не поднимала вопрос исключения Турции из альянса в связи с поставками С-400 из России. «Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга»,— сообщил он в ходе Аспенского форума по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Генсек ООН отметил, «что турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, потому что они функционально несовместимы». «Участие Турции в НАТО не сводится к вопросам F-35 или С-400»,— сообщил господин Столтенберг.

Ранее Белый дом США сообщил, что участие Турции в программе F-35 теперь невозможно из-за решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о начале поставок частей к ЗРС. В Пентагоне заявили, что это обойдется Анкаре в $9 млрд.

14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400.

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