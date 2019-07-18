Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне. Он подчеркнул, что строительство трубопровода идет по плану.

«Уложено порядка 60% от общей протяженности газопровода. Капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%»,— сообщил господин Лавров в интервью германской газете Rheinische Post (опубликовано на сайте МИДа).

Ранее Nord Stream 2, оператор «Северного потока-2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Другие заявки по маршрутам (к северо-западу и к юго-востоку от острова) остались в силе.

До этого Nord Stream 2 допустил, что ввод «Северного потока-2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

О ситуации вокруг трубопровода — в материале “Ъ” «Дания сдвигает “Северный поток-2” на год».