Финансистов арестовали по делу ФСБ

Московский гарнизонный военный суд по ходатайству СКР заочно арестовал бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, заочно обвиняемых в соучастии в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 32 и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, банкиры входили в преступную группу, которая в 2012 году под угрозой привлечения к уголовной ответственности получила от известного столичного застройщика Сергея Гляделкина долю в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей. Участниками ОПГ следствие считает бывших сотрудников банковского отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, задержанных, а потом и арестованных военным судом. Полковнику Черкалину помимо мошенничества вменяется получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). При этом у фигурантов расследования изъяли деньги и ценные бумаги почти на 11 млрд руб. Защита экс-банкиров обжаловала судебное решение. После того как оно вступит в законную силу, финансисты будут объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Их адвокаты подробности расследования не разглашают.

Николай Сергеев