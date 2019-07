Анонсирована еще одна новая версия консоли Nintendo Switch

Японская компания Nintendo анонсировала в Twitter новую версию стандартной консоли Nintendo Switch с более высокой производительностью батареи. Цена будет аналогична цене нынешней стандартной модели. Продажи начнутся в конце августа—начале сентября.

Если раньше длительность работы с консолью варьировалась от 2,5 до 6,5 часа, то в новой версии консоль может оставаться включенной от 4,5 до 9 часов. Например, если раньше в «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» можно было играть 3 часа без подзарядки, то на обновленной приставке время будет увеличено до 5,5 часа.

На прошлой неделе Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite. Консоль, в отличие от оригинальной приставки, будет предназначена только для игры в портативном режиме, в ней не будут отсоединяться джойстики по бокам, а также отсутствуют док-станция и кабель HDMI, что исключает возможность подсоединения ее к телевизору. Консоль поступит в продажу 20 сентября 2019 года и будет стоить $200, что на $100 дешевле оригинальной приставки и составляет примерно 12,7 тыс. руб.

Евгений Федуненко